«موانئ أبوظبي» تخرج قباطنة بحريين لقيادة السفن التجارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ أبوظبي عن تخريج أول دفعة من برنامج التدريب والتعليم المهني (قباطنة بحريين) على السفن التجارية التي لا يتعدى طولها 35 متراً. وأقيمت هذه الدورة في مقر مركز التدريب البحري التابع لموانئ أبوظبي وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات، والأكاديمية البحرية الأسترالية، والهيئة الأسترالية للسلامة البحرية.

وشارك في هذه الدورة تسعة طلاب، حيث استغرقت الدراسة فيها 37 أسبوعاً بواقع ستة أسابيع دروساً نظرية وعملية وأسبوعين للتقييمات و26 أسبوعاً من الخدمة على متن السفن التجارية إضافة إلى أسبوعين من تقييمات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة السلامة البحرية الاسترالية والاختبارات الشفوية. وحصل المشاركون الذين أكملوا كافة متطلبات الدورة بنجاح على شهادة قبطان لقيادة السفن التجارية التي لا يتعدى طولها 35 متراً من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والهيئة الأسترالية للسلامة البحرية.

وتم خلال الحفل أيضاً تخريج قباطنة بحريين لقيادة السفن التجارية التي لا يتعدى طولها 24 متراً، حيث شارك في هذه الدورة 16 طالباً.

واستغرقت الدراسة 32 أسبوعاً بواقع عشرة أسابيع للدروس النظرية وأسبوعين لعمليات التقييم و18 أسبوعاً عملياً في البحر إضافة إلى أسبوعين خضعوا خلاله لتقييم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة السلامة البحرية الاسترالية والاختبارات الشفوية.