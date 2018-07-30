أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم كل من «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، زيادة عدد رحلاتهما إلى مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة المقبلة، ما يرفع إجمالي عدد رحلات الناقلتين الوطنيتين إلى 10 رحلات أسبوعياً لهذه الوجهة.

وقالت «الاتحاد للطيران» في بيان صحفي أمس، إنها واعتباراً من 28 أكتوبر 2018 ستقوم برفع عدد رحلاتها من أبوظبي إلى تورنتو، أكبر المدن الكندية من ثلاث رحلات إلى خمس رحلات أسبوعياً. وسوف يتم تشغيل الرحلات على متن طائرة من طراز بوينغ 777-300ER التي تضمّ 40 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و340 مقعداً في الدرجة السياحية.

وأفاد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «يسرنا أن نعلن عن زيادة عدد الرحلات إلى تورنتو، التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات نجاحاً ورواجاً على شبكة وجهاتنا العالمية، وهي الأنباء التي طال انتظارها». وأضاف، «رحبنا بأكثر من مليون مسافر على متن رحلاتنا بين أبوظبي وتورنتو منذ إطلاق عملياتنا التشغيلية هناك قبل 13 عاماً.

وتابع: «تمثل الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق لدولة كندا من حيث الصادرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثم، فإن الرحلات الإضافية سوف تسهم في تعزيز حركة التجارة من المنطقة وإليها والأسواق الأخرى».

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران أطلقت رحلاتها إلى تورنتو في أكتوبر 2005، وشهدت هذه الوجهة نجاحاً كبيراً منذ ذلك الحين، كما سجلت طلباً قوياً من وإلى المدينتين.

ومن جانبها ‬أعلنت ‬طيران ‬الإمارات في بيان أمس، ‬عن ‬تعزيز ‬خدماتها ‬إلى ‬مدينة ‬تورنتو ‬الكندية، ‬بإضافة ‬رحلتين ‬منتظمتين ‬أسبوعياً ‬يومي ‬السبت ‬والأحد، ‬ليصبح ‬بذلك ‬عدد ‬رحلات ‬الناقلة ‬إلى ‬كندا ‬خمس ‬رحلات ‬أسبوعية.

واعتباراً من 18 أغسطس، تسير الناقلة الرحلتين الجديدتين باستخدام طائرات الإيرباص ‏A380 ‬بتوزيع ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬أجنحة ‬خاصة ‬في ‬الأولى ‬ومقاعد ‬تتحول ‬إلى ‬سرير ‬شبه ‬مستو ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال ‬ومقاعد ‬مريحة ‬في ‬الدرجة ‬السياحية.