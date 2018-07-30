ورشة تبحث آليات قياس اقتصاد القطاع الفضائي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وكالة الإمارات للفضاء ورشة عمل «اقتصاد الفضاء»، التي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون خلال الفترة بين 23 و25 يوليو بأبوظبي.

شارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات الإحصائية والاقتصادية المعنية، إلى جانب المؤسسات العاملة والمُشغلة للقطاع الفضائي في الدولة.

وقال الدكتور محمد سعيد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء: «تقدر استثمارات دولة الإمارات في القطاع الفضائي بأكثر من 22 مليار درهم، والتي استطاعت من خلالها أن تؤسس قطاعاً فضائياً قوياً ومتنوعاً، حيث تضم الدولة مؤسسات وشركات رائدة ومنافسة عالمياً في مجالات الاتصالات الفضائية والبث الفضائي. وقال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، والمسؤول عن مشروع المسح الاقتصادي للقطاع الفضائي: «سعت وكالة الإمارات للفضاء من خلال ورشة اقتصاد الفضاء، التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة العربية، إلى الوصول لأفضل الآليات لقياس أداء القطاع الفضائي بالدولة، ومدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته الأنشطة والبرامج الفضائية». وتابع: «تم حصر أكثر من 54 جهة عاملة في القطاع الفضائي بدولة الإمارات، حيث نسعى من خلال المسح الاقتصادي المقبل إلى توفير بيانات شاملة».

وأكد علي سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أهمية هذا المسح ودور الهيئة قائلاً: «استطاعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال العقود الماضية أن تكون خبرة وتجربة كبيرة في مجالات المسوح والإحصائيات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي ساهم في تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتوفير البيانات المطلوبة للدولة من قبل التقارير الرسمية للمؤشرات العالمية».

وقالت المهندسة سمية الهاجري مديرة قسم التشريعات بوكالة الإمارات للفضاء بوصفها مديرة المشروع: «شارك في الورشة 30 مختصاً وخبيراً من وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الاتحادية للإحصاء ووزارة الاقتصاد والمراكز الإحصائية والدوائر الاقتصادية المحلية ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الياه سات إضافة إلى خبير مختص في اقتصاد الفضاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».