ورشة تبحث آليات قياس اقتصاد القطاع الفضائي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت وكالة الإمارات للفضاء ورشة عمل «اقتصاد الفضاء»، التي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون خلال الفترة بين 23 و25 يوليو بأبوظبي.
شارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات الإحصائية والاقتصادية المعنية، إلى جانب المؤسسات العاملة والمُشغلة للقطاع الفضائي في الدولة.
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وأكد علي سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أهمية هذا المسح ودور الهيئة قائلاً: «استطاعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال العقود الماضية أن تكون خبرة وتجربة كبيرة في مجالات المسوح والإحصائيات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي ساهم في تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتوفير البيانات المطلوبة للدولة من قبل التقارير الرسمية للمؤشرات العالمية».
وقالت المهندسة سمية الهاجري مديرة قسم التشريعات بوكالة الإمارات للفضاء بوصفها مديرة المشروع: «شارك في الورشة 30 مختصاً وخبيراً من وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الاتحادية للإحصاء ووزارة الاقتصاد والمراكز الإحصائية والدوائر الاقتصادية المحلية ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الياه سات إضافة إلى خبير مختص في اقتصاد الفضاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».