بلباو (أ ف ب)

يُردد كثيرون جملة واحدة في شوارع المدن الكبرى المعتدلة كما في القرى الأكثر تطرفاً في نزعتها الاستقلالية في منطقة «الباسك» الإسبانية «دعوا الكاتالونيين يصوتون!»، يليها تعبير عن الاستياء من حكومة مدريد.

وقال «كاندي كورديرو» سائق الشاحنة البالغ من العمر 65 عاماً، وكان يجول في شوارع بلباو العاصمة الاقتصادية لمنطقة الباسك: «لا أؤيد الاستقلال لكن حالياً ليست هناك ديمقراطية، وأود أن تجري عمليات استفتاء في بلاد الباسك كما في كاتالونيا، شرط أن تكون قانونية وتقرر مع كل إسبانيا».

وفي «إيرناني» المعقل الانفصالي الذي يبعد مئة كيلومتر شمالاً، تزين أعلام كاتالونيا المباني العامة بينما علقت على جدران في شوارع صغيرة صور لأعضاء في منظمة «إيتا» الانفصالية قتلوا خلال سنوات الحركة الانفصالية الباسكية.

ورأت «ارانتخا بيوبيد»، البالغة من العمر 48 عاماً، وخبيرة الغرافيك الأنيقة، في وسط المدينة حيث لا يخفي أحد تعاطفه مع اليسار الانفصالي الباسكي الذي يضم في صفوفه عدداً من الأعضاء السابقين في «إيتا»، أن «الحكومة تثير الشفقة، لأنها تعتقد أنها تستطيع حل كل مشكلة بالقمع».