شما المزروعي: فاطمة بنت مبارك تدعم المرأة الإماراتية نحو الريادة والإبداع

أبوظبي(وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب أمس، معرض «بازار عيد الأضحى» الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بفندق الريتز كارلتون أبوظبي.

حضر حفل افتتاح المعرض - الذي يقام ضمن فعاليات الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال، تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي»، ويستمر ثلاثة أيام - مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، ودلال القبيسي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وهدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسلمى المهيري عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وأعربت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي عن سعادتها بافتتاح هذا المعرض الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ويؤكد دعم سموها لهذا القطاع الاقتصادي المهم، والذي يسهم وبشكل مباشر في دعم استراتيجيات الدولة وبرامجها الرامية إلى تشجيع النساء من رائدات الأعمال، واللاتي يمثلن نسبة كبيرة ضمن قطاعات الأعمال في الدولة.

وأشادت معاليها إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تولي المشاريع الخاصة بالمرأة وفي شتى المجالات الاهتمام البالغ وتحرص سموها على الأخذ بيد ابنة الإمارات نحو الريادة والإبداع والابتكار مقدمة شكرها وتقديرها إلى سمو «أم الإمارات» لما حققته من إنجازات عالمية يشار لها بالتقدير والإعجاب والاحترام.