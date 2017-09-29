تعقيد والتباس يكتنف جهود باكستان في مكافحة التطرف

إسلام آباد (أ ف ب)

تؤكد باكستان، التي تتهما الولايات المتحدة بالتراخي في مكافحة التطرف الديني، أنها تفعل ما بوسعها لكن جهودها لا تخلو من تعقيد ومن التباس، وأبرز مثال على ذلك ما آل إليه مصير الداعية «عبد العزيز» إمام المسجد الأحمر بإسلام آباد. وعندما اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها تشكل «موئلاً لعناصر الفوضى»، ردت باكستان بأنها بذلت تضحيات جسام في هذه المعركة، وأكد جيشها القوي أنه «خلص البلاد» من الجماعات الإرهابية.

ولم يعد بوسع الجماعات المسلحة شنّ عملياتها بلا رقيب ولا حسيب مثلما كانت عليه الحال في الماضي على الحدود الباكستانية الأفغانية، إلا أن باكستان لا تزال تعاني من ويلات التطرف، إذ تقوم حركات دينية راديكالية بنشر أفكارها، التي توفر تربة خصبة لتوليد العنف، متسلحة بشعبيتها ونفوذها الواسع. وضمن هذا التيار، يعد الإمام عبد العزيز من الأصوات الأبرز والأكثر انتشاراً نظراً لماضيه المضطرب على رأس لال مسجد أو المسجد الأحمر وهو أقدم مساجد العاصمة.

وفي سنة 2007، بدأ تلامذته بنهب متاجر بيع الأقراص المدمجة وأسطوانات الفيديو. وسرعان ما تطور الوضع إلى مواجهات دامية. وعندما حاصرت قوات النظام برئاسة برويز مشرف المسجد واقتحمته في 10 يوليو 2007، واجهت مقاتلين مسلحين بشكل جيد.

وأوقعت العملية التي أثارت جدلاً كبيراً أكثر من مئة قتيل وتبعها اعتداءات انتقامية. أما إمام المسجد عبد العزيز فألقي القبض عليه متنكراً بزي امرأة في أثناء محاولته الفرار من المسجد المحاصر، ووضع في السجن. وعرضت حينها صورته بالبرقع على شاشات التلفزيون ما أكسبه لقب «الملا برقع». ورغم توجيه نحو عشرين تهمة إليه لا سيما بالتحريض على الكراهية والقتل والخطف، أطلق سراحه في أبريل 2009 بكفالة. وبات يدير شبكة من المدارس، محاولاً بين الفينة والأخرى إلقاء خطب على الملأ في ما يشبه لعبة القطة والفأر مع السلطات.