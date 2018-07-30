دبي (الاتحاد)

أعلن إكسبو 2020 دبي أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة التعاون العربي الصيني الدولية.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق في عددٍ من المجالات، وعلى رأسها الترويج لإكسبو 2020 دبي في الصين لاجتذاب الزوار الصينيين، والتعريف بالفرص التي يتيحها للشركات الصينية.

وقع الاتفاقية نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب «إكسبو 2020 دبي»، وسنو لي في نان، نائب رئيس لجنة التعاون العربي الصيني الدولية، وذلك في مكاتب «إكسبو 2020» في دبي الجنوب. وحضر توقيع الاتفاقية، ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات غوو دي - نائب رئيس لجنة التعاون العربي الصيني الدولية.

وتتبع لجنة التعاون الصيني العربي الدولية لمعهد سانيا للدبلوماسية العامة، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم مبادرة الطريق والحزام الصينية عبر تحفيز التعاون في مجالات الثقافة والأعمال.