«تنظيم الاتصالات» تعزز معرفة موظفيها بالوعي الأمني

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، محاضرة توعوية لموظفي الهيئة لشرح الحس والوعي الأمني، بالتعاون مع برنامج «خدمة الأمين»، تحت شعار «كلنا شركاء في أمن الوطن»، انطلاقاً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ونشر الوعي الأمني والوطني بين شرائح المجتمع.

وتضمنت المحاضرة جملة من المحاور والمواضيع الهامة بهدف شرح أهمية إشراك المواطنين والمقيمين في عملية الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتشجيع روح المبادرة الفردية في إيصال المعلومات التي من شأنها وقاية المجتمع من أية إضرار وتوعية الجمهور بأهمية المعلومات، وعدم التقليل من شأن أية معلومات أمنية، وتعزيز الإحساس الذاتي بالمسؤولية الجماعية عن توفير بيئة مستقبلية آمنة للأبناء.

يُعد الوعي الأمني أسلوباً وقائياً على الدول أن تأخذ بتنميته وتطويره فيما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار. فالأمن هدف وغاية يحرص عليه أبناء المجتمع، فهو يتصل بكل أسباب الحياة ولا يقتصر على مؤسسة أو مجموعة دون أخرى ولا على أفراد دون آخرين، بل هو مسؤولية الأمة جمعاء. لذا ينبغي وضع الخطط المدروسة لتحقيقه، بما يحفظ لهم حياة آمنه ومستقرة.

ويأتي تنظيم المحاضرة ترجمةً لدعم الجهود التوعوية الوطنية، بالتعاون مع الشركاء، بما يخدم تحقيق جميع الجهات لأهدافها والحفاظ على أفراد المجتمع من خلال رفع الحسّ الأمني والوعي الوطني الذي يعزّز كيفية الولاء والانتماء للدولة.