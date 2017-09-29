«قيادة السعوديات».. توفير للمليارات ودعم للإصلاحات

الرياض (رويترز)
يوفر قرار المملكة العربية السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة مليارات الدولارات للأسر في المملكة ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.
ومن المنتظر أن يشجع القرار أيضاً على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد.
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ويبشر الأمر الملكي بتغيير نمط حياة الملايين. ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن على 20 عاماً. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريباً كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهرياً، إضافة إلى السكن والغذاء.
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