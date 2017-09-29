«قيادة السعوديات».. توفير للمليارات ودعم للإصلاحات

الرياض (رويترز)

يوفر قرار المملكة العربية السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة مليارات الدولارات للأسر في المملكة ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.

ومن المنتظر أن يشجع القرار أيضاً على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان يوم الثلاثاء الماضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، لينهي حظراً جعل من الصعب على كثير من النساء العمل، واضطر كثيراً من الأسر السعودية إلى توظيف سائق واحد على الأقل لنقل أفراد الأسرة.

ويبشر الأمر الملكي بتغيير نمط حياة الملايين. ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن على 20 عاماً. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريباً كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهرياً، إضافة إلى السكن والغذاء.