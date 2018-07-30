«غرفة الشارقة» تبحث دعم العلاقات التجارية مع بيلاروسيا

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من جمهورية بيلاروسيا (روسيا البيضاء) مجالات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وبيلاروسيا، وسبل تعزيز العلاقات التجارية، وفرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وناقش محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، مع إيغور بونداريف رئيس القسم التجاري لسفارة بيلاروسيا لدى الدولة، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق بين الغرفة والقسم التجاري في سفارة بيلاروسيا، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين ومع إمارة الشارقة على وجه الخصوص.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الشارقة مؤخراً، بحضور الشيخة عزة بنت أحمد القاسمي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز إكسبو الشارقة، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، على تشكيل وفد رسمي من الغرفة يضم ممثلي مجتمع الأعمال المحلي لزيارة بيلاروسيا خلال العام المقبل، للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة في بيلاروسيا ومجالات التعاون الاقتصادي.

واستعرض محمد أمين مقومات ومزايا الاستثمار في الشارقة، والمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارة كمركز اقتصادي بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما قدم شرحاً حول أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة والمؤسسات التابعة.