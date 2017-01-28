أولاند : إدارة ترامب تشكل تحدياً لأوروبا

برلين (أ ف ب)
اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، أمس، أن إدارة ترامب تشكل «تحدياً» للاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق بالاقتصاد.
وصرح أولاند في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية، بأنه وفيما يتعلق بأوروبا «لنكن صريحين، هناك تحديات تطرحها الإدارة الأميركية بالنسبة إلى القواعد التجارية، وأيضاً حول المواقف التي علينا اعتمادها لتسوية النزاعات في العالم».
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وقالت «نلاحظ أن الإطار العام الذي نعيش فيه في العالم يتغير بسرعة، وبشكل جذري، وعلينا النهوض بهذه التحديات الجديدة». وتابعت «الأمر يتعلق بالدفاع عن مجتمع حر، وعن التبادل الحر في آن».
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ويريد ترامب أيضاً إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية، ومشروع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا الذي بات مهدداً مع رحيل أوباما من البيت الأبيض.