أولاند : إدارة ترامب تشكل تحدياً لأوروبا

برلين (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، أمس، أن إدارة ترامب تشكل «تحدياً» للاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق بالاقتصاد.

وصرح أولاند في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية، بأنه وفيما يتعلق بأوروبا «لنكن صريحين، هناك تحديات تطرحها الإدارة الأميركية بالنسبة إلى القواعد التجارية، وأيضاً حول المواقف التي علينا اعتمادها لتسوية النزاعات في العالم».

وقال «علينا بالطبع التحاور مع ترامب بما أن الشعب الأميركي اختاره رئيساً، لكن علينا القيام بذلك أيضاً بقناعة أوروبية والترويج لمصالحنا وقيمنا». كما أعربت أنجيلا ميركل بشكل ضمني عن قلقها من التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة.

وقالت «نلاحظ أن الإطار العام الذي نعيش فيه في العالم يتغير بسرعة، وبشكل جذري، وعلينا النهوض بهذه التحديات الجديدة». وتابعت «الأمر يتعلق بالدفاع عن مجتمع حر، وعن التبادل الحر في آن».

ومنذ توليه مهامه، ترجم ترامب وعده سحب الولايات المتحدة من معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي، إحدى أولويات سلفه باراك أوباما الذي كان يريد إقامة توازن مع نفوذ الصين المتنامي.

ويريد ترامب أيضاً إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية، ومشروع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا الذي بات مهدداً مع رحيل أوباما من البيت الأبيض.