  • الأربعاء 15 ربيع الآخر 1439هـ - 03 يناير 2018م

دعا الشعب إلى توجيه رسالة شكر لـ«بو خالد»

محمد بن راشد: شكراً محمد بن زايد
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى حياته من أجل الوطن، ووفر العيش الكريم لأبناء دولتنا، ورسخ لنا مكاناً ومكانة بين الأمم، ويعمل لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين.

جاء ذلك في رسالة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعنوان «شكراً محمد بن زايد»، فيما يلي نصها:

الإخوة والأخوات أبناء شعب الإمارات، أهلنا وأحبابنا وأبناءنا، أبناء الوطن، أينما كنتم، وفي أي موقع أنتم، تحية لكم، تحية ملؤها المحبة، مع بداية عام جديد، وفصل جديد، في تاريخ وطننا الحبيب.

أيها الإخوة والأخوات، مع بداية العام الجديد، أحببت أن أوجه هذه الرسالة لأخي وصديقي ورفيق دربي وطريقي، أخي بو خالد محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، وسدد في خدمة الوطن خطاه، رسالتي له «شكراً محمد بن زايد»، لا أشكره باسمي، ولكن باسم شعبي، ولا أشكره لشيء شخصي، بل لوطن يصنعه لأجيال بلدي، شكراً محمد بن زايد لأنك امتداد زايد فينا، وظله الباقي بيننا. شكراً محمد بن زايد لأنك حامي حمى الوطن، وباني حصنه وقائد عسكره، وأسد عرينه، شكراً محمد بن زايد لأنك احتضنت الشباب، وعلمت الأجيال خدمة الوطن، وزرعت البطولة والرجولة والجندية فيهم.

شكراً محمد بن زايد، أكملت المسيرة، وأسست للمئوية الجديدة. شكراً محمد بن زايد، أكرمت الشهداء، واحتضنت أبناءهم، وواسيت أهاليهم، ورفعت بالعز والفخر راية مجدهم. شكراً محمد بن زايد، شكراً لقيادتك وحزمك وعزمك شكراً لاحتضانك الأبناء، وتقديرك الآباء، ومحبتك للأمهات، ودعمك للشباب. شكراً لك يا بو خالد. قليلون من يعرفون أنه يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل الإمارات، قليلون من يعرفون أن مدة إجازته في العام لا تتعدى الأسبوع. قليلون من يعرفون أن عشرات الملايين من الأطفال حول العالم يستفيدون من خيره وعطائه الذي يقدمه بهدوء ومن دون أي ضجيج. ... المزيد
     
 

شكرا (( محمد بن زايد ))

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

حسين الكربي | 2018-01-03

حفظه الله ورعاه ونصره

جزى الله خير الجزاء الشيخ محمد بن زايد وجميع الأسرة المباركة على الخدمات الجليلة، ونسأل الله له دوام العافية والتوفيق إلى المزيد من الخير

محمدن بونه | 2018-01-03

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 