محمد بن راشد: شكراً محمد بن زايد

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى حياته من أجل الوطن، ووفر العيش الكريم لأبناء دولتنا، ورسخ لنا مكاناً ومكانة بين الأمم، ويعمل لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين.

جاء ذلك في رسالة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعنوان «شكراً محمد بن زايد»، فيما يلي نصها:

الإخوة والأخوات أبناء شعب الإمارات، أهلنا وأحبابنا وأبناءنا، أبناء الوطن، أينما كنتم، وفي أي موقع أنتم، تحية لكم، تحية ملؤها المحبة، مع بداية عام جديد، وفصل جديد، في تاريخ وطننا الحبيب.

أيها الإخوة والأخوات، مع بداية العام الجديد، أحببت أن أوجه هذه الرسالة لأخي وصديقي ورفيق دربي وطريقي، أخي بو خالد محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، وسدد في خدمة الوطن خطاه، رسالتي له «شكراً محمد بن زايد»، لا أشكره باسمي، ولكن باسم شعبي، ولا أشكره لشيء شخصي، بل لوطن يصنعه لأجيال بلدي، شكراً محمد بن زايد لأنك امتداد زايد فينا، وظله الباقي بيننا. شكراً محمد بن زايد لأنك حامي حمى الوطن، وباني حصنه وقائد عسكره، وأسد عرينه، شكراً محمد بن زايد لأنك احتضنت الشباب، وعلمت الأجيال خدمة الوطن، وزرعت البطولة والرجولة والجندية فيهم.