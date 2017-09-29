مقتل 14 شرطياً بتفجير «عربة مفخخة» في أفغانستان وقتلى مدنيون بغارة أميركية

كابول (وكالات)

قتل 14 شرطيا أفغانيا على الأقل عندما فجر انتحاري عربة مفخخة في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، كما أعلنت الشرطة أمس، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة والشرطة في منطقة معروف، وأكد مسؤول من شرطة الحدود في منطقة معروف المحاذية لباكستان مقتل 14 عنصرا أمينا وجرح 8 في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء. وقال إن «عصف الانفجار ألحق أضرارا بالمبنى وأدى الى اصابات».

في غضون ذلك، أعلن حلف الأطلسي سقوط «العديد من الضحايا المدنيين» في كابول بسبب «خلل» في عمل صاروخ أطلقته طائرة أميركية ردا على هجوم لطالبان على مطار كابول بعيد وصول وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس والأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرج، في «خطأ» أرخى بظلاله على هذه الزيارة البالغة الأهمية.

وقالت عملية «الدعم الحازم» التي ينفذها الأطلسي في أفغانستان «للأسف، أدى خلل في عمل صاروخ الى سقوط العديد من الضحايا المدنيين».وكان متمردو طالبان أطلقوا صواريخ وقذائف هاون على المطار وعلى حي سكني محاذ له بعد بضع ساعات من وصول ماتيس الى كابول أمس الأول. وأوضح الحلف أن القوات الأميركية بادرت عندها إلى تقديم «دعم للقوات الأفغانية عبر شن غارة جوية»، معربا عن «أسفه العميق» ومعلنا «إجراء تحقيق حول كيفية تنفيذ العملية والخلل في عمل الذخيرة». وتبنت حركة طالبان الهجوم الذي قالت إنه «استهدف طائرة ماتيس»، وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية قتلت امرأة وأصيب 11 مدنيا آخرين بقصف طالبان للمطار ومحيطه.