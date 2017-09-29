مقتل 14 شرطياً بتفجير «عربة مفخخة» في أفغانستان وقتلى مدنيون بغارة أميركية

كابول (وكالات)
قتل 14 شرطيا أفغانيا على الأقل عندما فجر انتحاري عربة مفخخة في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، كما أعلنت الشرطة أمس، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة والشرطة في منطقة معروف، وأكد مسؤول من شرطة الحدود في منطقة معروف المحاذية لباكستان مقتل 14 عنصرا أمينا وجرح 8 في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء. وقال إن «عصف الانفجار ألحق أضرارا بالمبنى وأدى الى اصابات».
في غضون ذلك، أعلن حلف الأطلسي سقوط «العديد من الضحايا المدنيين» في كابول بسبب «خلل» في عمل صاروخ أطلقته طائرة أميركية ردا على هجوم لطالبان على مطار كابول بعيد وصول وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس والأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرج، في «خطأ» أرخى بظلاله على هذه الزيارة البالغة الأهمية.
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