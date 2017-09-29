مأساة غرق جديدة للروهينجا .. وتأجيل زيارة فريق الأمم المتحدة إلى راخين

الأمم المتحدة، الولايات المتحدة (وكالات)

قتل 14 شخصاً على الأقل من الروهينجا بينهم نساء وأطفال إثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل بنجلاديش أمس فيما تجاوز عدد الوافدين من هذه الأقلية إلى هذا البلد هرباً من القتل في ميانمار نصف مليون شخص.

تأتي هذه الكارثة، فيما أرجئت زيارة كانت مرتقبة أمس لوفد من الأمم المتحدة إلى ولاية راخين التي تعتبر محور أعمال العنف، وكانت تعتبر الزيارة الأولى منذ بدء موجة نزوح الروهينجا.

وفي موقع الحادث، روى شهود وناجون أن المركب انقلب قبيل وصوله إلى الشاطئ، وقال فضل الكريم من شرطة كوكس بازار (جنوب بنجلاديش) «تم العثور على 14 جثة قرب شاطئ ايناني. إنهم من الروهينجا» مضيفاً أن الضحايا هم عشرة أطفال وأربع نساء.

وبحسب شهود، فإن مركب المهاجرين انقلب أمس، فيما كان يقترب من الشاطئ وروى محمد سهل التاجر قرب الشاطئ «لقد غرقوا أمام أعيننا، بعد دقائق لفظت الأمواج الجثث على الشاطئ»، وقال أحد الناجين إن المركب انطلق مساء أمس الأول من قرية ساحلية في راخين للوصول إلى بنجلاديش.