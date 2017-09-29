الأمم المتحدة: الإمارات نموذجية بدعم اللاجئين حول العالم

بسام عبد السميع (تونس، نواكشوط)

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الإمارات قدمت الكثير من الدعم للاجئين في شمال أفريقيا وحول العالم، لافتة إلى موقفها النموذجي مع السعودية والكويت في دعم ومساندة اللاجئين في سوريا واليمن، ونوه مازن أبو شنب، ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، إلى أن قانون اللجوء المتوقع صدوره في تونس نهاية العام الحالي، يشكل نقلة نوعية في المنطقة ويسهم في مكانة تونس العالمية في الحفاظ على حقوق الإنسان.

وأشار أبو شنب إلى أن المفوضية في تونس قامت ببناء القدرات والاستعداد للتعامل مع اللاجئين، مشيداً بتعاون الحكومة التونسية والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين في تونس يبلغ حالياً 700 ألف لاجئ من 18 جنسية. وقال: «إن تونس تعد حاضنة نموذجية للاجئين في الشرق الأوسط، حيث توفر الحكومة الحماية لهم، وإن القانون الجديد يشكل مرحلة جديدة في المنطقة في مجال دعم وحماية اللاجئين»، وأوضح أن مكتب المفوضية في تونس انتهى من إعداد خطة طوارئ للتعامل مع المهاجرين واللاجئين القادمين من ليبيا، كما تم عمل مشاورات ولقاءات تدريبية مع دول المتوسط للتعامل مع قضية المهاجرين، إضافة إلى أن لدى المفوضية سيناريوهات عديدة ترتبط بالفترة الزمنية من 3 إلى 6 أشهر.

ونظمت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة جولة إعلامية ميدانية شاركت بها «الاتحاد» لتفقد اللاجئين في تونس وموريتانيا، والوقوف على حقيقة أوضاعهم والتحديات التي تواجههم، وقصص النجاح والألم لضحايا الحروب والصراعات السياسية في كثير من مناطق العالم، وفي مقدمتها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتقى الوفد بعدد من اللاجئين في تونس أكثرهم من الجنسية السورية.

واستعرض ناصير آبال فرنانديس منسق طوارئ عمليات مفوضية الأمم المتحدة في ليبيا عمليات المفوضية، حيث يبلغ عدد المحتاجين للمساعدات 1.3 مليون شخص، بينهم 226 ألفاً و267 ألف نازح عادوا لبيوتهم ونحو 43 ألف لاجئ من دول أخرى غير ليبيا مسجلين لدى المفوضية، وأفاد أن العمليات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة أبرزها تهدم منازل الليبيين العائدين إلى بيوتهم وعدم فعالية البنوك، ما يعيق عملية استلام أو تحويل الأموال وغياب تام للخدمات الصحية.