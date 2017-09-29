المحكمة العسكرية اللبنانية تقضي بإعدام «الأسير»

بيروت (أ ف ب)

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أمس حكما باعدام رجل الدين الاسلامي المتطرف أحمد الاسير، بحسب ما ذكر مصدر قضائي، واوضح المصدر ان الحكم بالاعدام شمل الاسير وموقوفين اثنين من أنصاره وجاهيا، وخمسة آخرين غيابيا في القضية المعروفة بـ«احداث عبرا» التي واجهت خلالها مجموعة مسلحة بقيادة الاسير الجيش اللبناني في منطقة عبرا جنوب بيروت، ما ادى الى مقتل 18 عسكريا.

واعتقلت السلطات اللبنانية الأسير في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواسطة جواز سفر مزور، وتضمنت الاتهامات الموجهة ضده تشكيل منظمة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش، كما أصدرت المحكمة أحكاما على أكثر من 30 إسلاميا تراوحت بين الإعدام والسجن ستة أشهر ومن بينهم المغني السابق السني فضل شاكر الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وصدر الحكم على شاكر غيابيا لاختفائه منذ المواجهات العسكرية التي جرت بين الجيش وجماعة الأسير عام 2013.