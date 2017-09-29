البشير: السودان يبذل أقصى ما يستطيع لمواجهة الإرهاب

الخرطوم (وكالات)

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن السودان يبذل أقصى ما يستطيع ويكرس كل جهوده على الصعد كافة لمواجهة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أهمية التعاون وتضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وقال البشير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر للجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا» الذي عقد بالخرطوم تحت شعار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة تجاه مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي في أفريقيا»: «إننا نعمل على تحقيق السلام في جنوب السودان الشقيقة، في إطار عمل جماعي ينطلق من مبادرة منظمة (إيجاد)، والتزمنا الدعم الإنساني، وقمنا بفتح ممرات لوصول مواد وقوافل الإغاثة لتخفيف معاناة الشعب الجنوبي، فضلاً عن استضافة السودان لمئات الآلاف من المواطنين الجنوبيين الذين فروا من الحرب».

وأشار إلى أن الوضع الأمني في السودان شهد تمدداً في السلام والاستقرار في مختلف ربــوع الدولة، خاصة في إقليم دار فور، لافتاً إلى قرارات وقف إطلاق النار من قبل الحكومة والمتمردين، وبدء الخروج التدريجي لقوات يوناميد.