مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقبر يوسف في نابلس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)
هاجم مستوطنون يهود متطرفون، مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله. وتسبب هجوم المستوطنين بعدة أضرار في مركبات تعود لمواطنين فلسطينيين، وتكسير وتهشيم زجاج بعضها. وقد هرعت قوات الجيش للمنطقة لحماية المستوطنين حال تعرضوا لمقاومة من الفلسطينيين.
كما شهد المسجد الأقصى المبارك، اقتحامات واسعة لعصابات المستوطنين، بحراساتٍ مشددة من قوات الاحتلال. وجرت الاقتحامات الخميس، من باب المغاربة عبر مجموعات متتالية، قامت بجولات استفزازية ومشبوهة في المسجد، وتلقت شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك. وكانت العديد من ما تسمى «منظمات الهيكل» المزعوم، دعت أنصارها، عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، الى المشاركة الواسعة والمكثفة في اقتحامات المسجد الأقصى أمس والأيام القادمة لمناسبة الأعياد «التلمودية العبرية»، ويتوجد عدد كبير من المصلين في المسجد وينتشرون في أرجائه المختلفة، ويراقبون جنبا الى جنب حراس وسدنة المسجد، سوائب المستوطنين وسلوكهم خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد.
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