القوات الجوية المصرية تدمر 10 سيارات محملة بأسلحة على الحدود الغربية

القاهرة (وكالات)

اعلنت القوات الجوية المصرية إحباط محاولة اختراق للحدود الغربية مع ليبيا، وبناءً على معلومات تفيد بتجمع واستعداد عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأقلعت تشكيلات من القوات الجوية المصرية، بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها.

وأسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

من جانب آخر، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي أمس، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا، وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم داعش الذين جرى القبض عليهم في سرت: «إنه تم تحديد أماكن دفنهم وسنبحث عنهم»، يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2013، أعلن داعش ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع يناير2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 فبراير 2015، نشر داعش مقطع فيديو، مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ثم ذبحه.