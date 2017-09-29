ليبيا تلاحق 830 داعشياً ارتكبوا 200 جريمة إرهابية

طرابلس (وكالات)

أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف الصديق الصور أمس انه أصدر 830 مذكرة توقيف بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي ارتكبوا أكثر من 200 واقعة في ليبيا وذلك اثر اشهر طويلة من التحقيقات.

وقال في مؤتمر صحفي انه طلب من منظمة الانتربول ملاحقة خمسين شخصا آخرين من المتواجدين خارج ليبيا، ومتهمين ايضا بالتورط مع التنظيم الإرهابي، وأوضح ان التحقيقات مع المعتقلين من تنظيم داعش من مدن مختلف مدن ليبيا أتاحت الكشف عن معلومات ثمينة حول عمل هذا التنظيم. واضاف ان هناك العديد من قادة التنظيم لا يزالون في جنوب ليبيا بعد ان اندحر التنظيم من مدينة سرت في ديسمبر 2016 اثر اشهر عدة من المعارك.وتابع النائب العام الليبي ان العديد من أنصار التنظيم قتلوا في ضربات جوية الأسبوع الماضي على بعد نحو 240 كلم جنوب شرق سرت.واعلن الجيش الأميركي الأحد انه شن ست ضربات في ليبيا استهدفت التنظيم المتطرف ما أدى الى مقتل 17 من مسلحيه.

واعلن الصور من جهة ثانية ان التحقيق الذي يقوم به مكتبه حول التنظيم الإرهابي اتاح كشف هويات قادته في ليبيا، وتبين ان غالبيتهم قتلوا في معارك سرت، وكشف ان ابرز قادة التنظيم في ليبيا هم من الليبيين الا ان غالبية المقاتلين من دول مجاورة مثل تونس ومصر والسودان، واضاف ان اجهزته تعمل لكشف اصحاب 780 جثة من مقاتلي التنظيم قضوا خصوصا في سرت، ولا تزال في مشارح في طرابلس ومصراتة.

وأعلن الصور مقتل الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ سبتمبر 2014 ، وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم «داعش» الذين جرى القبض عليهم في سرت، إن عناصر تنظيم «داعش» أوقفوا الصحفيين التونسيين في الطريق العام وقتلوهما بعد ذلك.

واختفى الصحفيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري، بعد مدة قصيرة من دخولهما ليبيا في مهمة صحفية يوم الرابع من سبتمبر 2014، وكشف الصور أسماء عدد من قادة تنظيم «داعش» الإرهابي المكلفين بسرايا صحراء التنظيم في ليبيا والذي يعمل تحت ما يسمى «ديوان الجند والمغازي»، وأكد توصل السلطات خلال نتائج التحقيقات الأولية مع عناصر تنظيم «داعش» الذين جرى القبض عليهم خلال تحرير سرت، وعدد من عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي، إلى أن ديوان سرايا الصحراء لتنظيم «داعش» ليبيا، تتكون من تسع سرايا، مشيراً إلى أن جميع قادتهم قتلوا العام 2016، وهي سرايا «ابن الشيخ، وزكريا السنقري، ومحمد اغلبو، وأمير سرايا الصحراء، وحمزة السعداوي، وطمطم، والعشائري، وصلاح الصيد، وأبو عبدالله».