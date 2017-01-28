تركيا تهدد بإلغاء الاتفاق حول الهجرة مع أوروبا

أنقرة، أثنيا (وكالات)

أعلن وزير الخارجية التركي أمس، أن بلاده يمكن أن تلغي الاتفاق حول إعادة استقبال المهاجرين الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي وذلك بعد رفض أثينا تسليمها ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب في يوليو. فيما أعلنت أثينا أمس أنها تلتزم بقرار القضاء المستقل في البلاد الذي رفض تسليم الضباط الأتراك.

وتطالب أنقرة باسترداد هؤلاء الضباط الذين تتهمهم بأنهم على صلة بالانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا.

وقال الجهاز الإعلامي لرئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس إن «اليونان دولة قانون» وإن «القضاء اليوناني المستقل يتمتع بالصلاحية الحصرية» حول القضايا المتعلقة بعمليات التسليم.

وصدر هذا البيان بعدما هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو بإلغاء الاتفاق حول المهاجرين المعقود مع اليونان والاتحاد الأوروبي، ردا على القرار الذي اتخذته الخميس المحكمة اليونانية العليا برفض طلب تسليم الضباط الأتراك الثمانية.