نزوح 25 ألف شخص من شرق حماة

عواصم (وكالات)

أعلن المسؤول في المجالس المحلية في مجلس محافظة حماة السورية بديع العمر أمس، أن 25 ألف شخص نزحوا من قرى شرق حماة باتجاه منطقة سنجار شرق إدلب شمال البلاد هربا من القصف الروسي. وأشار العمر إلى أن النازحين المقيمين في بلدة قلعة المضيق غرب حماة نزحوا مجدداً نحو قرى جبل الزاوية في إدلب.

من جهة أخرى، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة الماضية، أنه تم التوصل لاتفاق بين قوات النظام وتنظيم «داعش»، يقضي بخروج الأخير من ريف حماة الشرقي وسط سوريا، وينص الاتفاق، بحسب المرصد، على خروج المئات من عناصر التنظيم مع عوائلهم من القرى المتبقية تحت سيطرته في ريف حماة الشرقي، كما سيتم إنشاء مخيمات شرق مدينة سلمية، لمن تبقى من مواطنين، لحين الانتهاء من عمليات تمشيط الريف الحموي الشرقي.