الصحفيون العرب يؤيدون قرارات بغداد ووحدة العراق

بغداد (الاتحاد)

أكد الاتحاد العام للصحفين العرب أمس، تضامنه مع الحكومة العراقية، ودعا المسؤولين في إقليم كردستان العراق إلى إلغاء استفتاء الانفصال الذي أجري في 25 سبتمبر الجاري من دون موافقة بغداد وبشكل مخالف للدستور.

وقال الاتحاد في بيان صدر أمس، إن إجراء الاستفتاء من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية ومن دون موافقتها مخالف للدستور العراقي، ويؤثر على وحدة العراق. وأضاف أن جميع دول العالم رفضت الإجراء الأحادي لحكومة الإقليم، مثلما رفضه الشعب العراقي، داعيا إلى أن «يظل العراق قويا بوحدة شعبه وأراضيه».

وأشار البيان إلى أن الخطوات التي اتخذها مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية، تندرج في إطار مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية على الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وأمنه الإقليمي. وأكد تأييد الصحفيين العرب لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة أراضي العراق.