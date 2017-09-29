ماكرون يجدد رفض بلاده للاستفتاء

بغداد (الاتحاد)

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، عن رفض بلاده لاستفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ونقل بيان عن المكتب الإعلامي للعبادي، أن ماكرون أكد «الموقف الفرنسي القاضي باحترام وحدة العراق وسلامة أراضيه واستقراره ورفضه للاستفتاء في إقليم كردستان»، وأشاد بـ «روح المسؤولية» التي تعاطى بها العبادي لحل المشكلة، كما جدد الدعوة له لزيارة فرنسا، وذكر البيان أن العبادي عبر عن «شكره للموقف الفرنسي والدولي الواضح والداعم لوحدة العراق واستقراره، والرافض لأي خطوة تؤجج النعرات والخلافات القومية وتؤدي إلى تفكيك المنطقة وإعادة رسم حدودها».

وشدد على «اتخاذ كل الخطوات الرادعة لمخططات تفكيك البلد والمنطقة وتهديد أمنها القومي، مشيرا إلى أولوية إكمال معارك التحرير تطبيق الدستور وحماية أمن واستقرار جميع المواطنين العراقيين».