أنقرة تحصر التعامل بصادرات النفط العراقية مع بغداد

عواصم (وكالات)

تعهدت الحكومة التركية بحصر التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد في موضوع تصدير النفط، وأنهت تدريب مقاتلي البيشمركة الكردية العراقية في معسكر بعشيقة، وجددت تلويحها بخطوات «قاسية» أخرى ردا على استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر الجاري.

ونقل بيان عن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، تأكيده في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حيدر العبادي «التزام بلاده بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية لتنفيذ كافة الخطوات الضرورية لبسط السلطات الاتحادية في المنافذ البرية والجوية وتوفير الوسائل المطلوبة لذلك».

وأكد «دعم بلاده لجميع القرارات الأخرى ومنها المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية». وشدد على «الموقف التركي الداعم لكل القرارات التي اتخذها مجلسا الوزراء والنواب في العراق لحفظ وحدة البلد».

ولوح يلدريم مجددا «الرد بأقسى ما يكون على أي تهديد لأمن تركيا القومي عند الحدود»، لكنه ليس خيار تركيا الأول.