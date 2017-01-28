واشنطن تبحث تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

واشنطن، عواصم (وكالات)

قال مسؤولون أميركيون ومقربون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن نقاشاً جارياً في إدارة ترامب حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.

وقال المسؤولون وأشخاص مقربون للفريق الرئاسي الأميركي، إن فصيلاً يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب، يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقال مستشار لترامب رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع «أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك».

وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدماً في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة.

لكنّ مسؤولين آخرين يشعرون بالقلق من أن يؤدي أي إجراء أميركي لتصنيف الإخوان بالكامل كمنظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع تركيا، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب على «داعش» والتي تدعم الإخوان.