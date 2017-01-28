«الإمبراطور» ينهي عقدة «ملعب العميد» بـ «سيناريو الذهاب»

مراد المصري، معتصم عبدالله (دبي)

استعاد الوصل ذاكرة الفوز، واحتفل بانتصاره الأول عام 2017 بالتفوق في «ديربي بر دبي» على مضيفه النصر 2-1 أمس ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، ليكرر «الإمبراطور» الذي نجح في صبغ «الديربي» باللون الأصفر سيناريو مباراة الدور الأول، والتي انتهت بفوزه بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الثالثة.

وحول «الإمبراطور» تأخره بهدف مدافعه عبد الرحمن علي «النيران الصديقة» في شباك الفريق في الدقيقة 19، إلى انتصار ثمين بفضل ثنائية البرازيليين رونالدو مينديز في الدقيقة 28، وفابيو ليما في الدقيقة 69، لينهي «الأصفر» صيام عقد كامل من الانتصارات على ستاد آل مكتوم في مباريات الدوري، منذ آخر فوز بنتيجة 2-0 في مباراة الدور الثاني موسم 2005- 2006، ويرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، مؤقتاً فيما بقي «العميد» سابعاً برصيد 22 نقطة.

وشهدت تشكيلة الفريقين تعديلات محدودة بمشاركة أحمد خميس بديلاً لفاندرلي، في ظل الغياب القسري للأخير بداعي الإيقاف بقرار لجنة الاستئناف، في المقابل دفع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل بلاعبه البرازيلي سيرجينهو، والذي كان يخطط لإشراكه في وظيفة الظهير الأيمن كلاعب ارتكاز، إلى جانب حميد عباس، بعد الغياب المفاجئ للاعب الوسط الشاب علي سالمين، نتيجة تعرضه لوعكة صحية طارئة.

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة للنصر، من هجمة على الجهة اليسرى، قادها الفرنسي كيمبو إيكوكو، قبل أن يرسل كرة عرضية باتجاه أحمد خميس حاول استغلالها بتسديدة مباشرة فوق المرمى، ولم يطل انتظار «العميد» أكثر من 19 دقيقة، ليفتتح التسجيل بهدف «عكسي» للمدافع عبد الرحمن علي، وبدأ سيناريو الهدف الأول من هجمة منظمة على الجهة اليمنى لتصل الكرة إلى المغربي برادة الذي أرسل بدوره تمريرة أرضية تخطت المهاجم أحمد خميس، وارتطمت بقدم المدافع عبد الرحمن علي، لتسكن شباك الحارس حميد عبد الله هدفاً أول في المباراة، وهو الهدف العكسي الأول على دفاع الوصل في البطولة.