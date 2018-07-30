محمد بن راشد يصدر مرسومين بضم مدير عام غرفة دبي إلى مجلس المناطق الحرة وندب قاضٍ



تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018 دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 25 لسنة 2018 بضم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى عضوية مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المُشكَّل بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2015. كما أصدر سموّه المرسوم رقم 26 لسنة 2018 بشأن ندب الدكتور جمال حسين السميطي، قاضي استئناف أول في محاكم دبي، للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي، وذلك بالإضافة إلى مهام عمله في محاكم دبي، على أن يُصدر سمو رئيس المجلس القضائي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويُعمل بهذين المرسومين من تاريخ صُدورهما، ويتم نشرهما في الجريدة الرسميّة.