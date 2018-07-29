«داعشيان» يستسلمان للشرطة شرق أفغانستان

كابول (وكالات)

استسلم عضوان في تنظيم «داعش» الإرهابي لقوات الأمن الأفغانية، في إقليم كونار شرق البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وأكد فيلق سلاب (201)، التابع للجيش الأفغاني شرق أفغانستان، أن اثنين من أعضاء التنظيم الإرهابي، استسلما لقوات الشرطة في إقليم كونار.

وأضاف المصدر أن المسلحين الاثنين كانا متورطين في أنشطة تخريبية ببلدة شامباراك في منطقة شابا دارا، مبيناً أنهما سلما أيضاً بندقيتين هجوميتين، طراز إيه.كيه47، و9 خزن بنادق و270 قطعة من الذخائر، وقنبلتين يدويتين. من جانب آخر، أعلن «داعش» مسؤوليته عن الاعتداء على مركز لتدريب القابلات في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، أمس الأول، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى من موظفي المنشأة، قائلاً إن الهجوم الإرهابي نفذه مسلحان.