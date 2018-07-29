نقل نواز شريف للمستشفى إثر وعكة صحية في السجن



تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018 إسلام آباد (وكالات) أعلن مسؤول باكستاني، أمس، أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، المسجون بتهمة الفساد، نقل إلى المستشفى، بعد أن أبلغ أطباء سلطات السجن في روالبندي، بقلقهم على صحته إثر تعرضه لوعكة. ودخل نواز وابنته مريم السجن في 13 يوليو الحالي بعد أن حكمت عليهما محكمة لقضايا الفساد، بالحبس 10 سنوات و7 سنوات على التوالي، على خلفية امتلاك عقارات في بريطانيا، تكشفت بعد فضيحة تسريب أوراق بنما. وقال نائب وزير الداخلية في ولاية البنجاب شوكت جافيد للتلفزيون الحكومي، إن الأطباء نصحوا بنقله إلى المستشفى بعد أن أظهر تخطيط للقلب «تباينات». وشريف الذي يقول إنه مستهدف من المؤسسة الأمنية القوية بالبلاد، يسعى لإنقاذ مستقبله السياسي بعد خسارة حزبه «الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز» في الانتخابات العامة الأربعاء الماضي، أمام حزب «حركة إنصاف باكستان» بزعامة بطل الكريكت السابق عمران خان.