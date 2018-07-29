تنامي الرفض لزيارة أردوغان المرتقبة إلى ألمانيا



تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018 برلين (د ب أ) انتقد السياسي البارز بحزب «الخضر» الألماني جيم أوزديمير، وحزب «البديل لأجل ألمانيا» اليميني المعارض، الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ألمانيا في سبتمبر المقبل. وقال أوزديمير المتحدر من أصول تركية لصحف ألمانية، إن أردوغان ليس «رئيساً عادياً في نظام ديمقراطي.. لذا يجب ألا يتم استقباله على هذا النحو أيضاً». وأشار إلى أنه «يجب أن يتم التوضيح له على نحو لا لبس فيه، أنه لن يتم التسامح مع محاولة تأسيس هياكل أصولية - قومية - تركية هنا». كما رفضت أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية للبديل، زيارة أردوغان تماماً. وأضافت أنه ليس وارداً أن يتم السماح لأردوغان بإطلاق عرض دعائي آخر في برلين «من أجل تحريض مواطنين ضد ألمانيا».