«اف 3 ار» والمحمود والهاجري أبطال تلواح الملاك والمـــــــحترفين والشيوخ

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، ختام منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي سجلت نجاحات كبيرة وسط مشاركة 2200 صقر وأكثر من 350 صقاراً في 71 شوطاً، ضمن المسابقات الثلاث (التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي)، وذلك على مدى 13 يوماً، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الفلاح تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد الحدث إقامة 71 شوطاً، ومشاركة أكثر من 2200 صقر، على مدى 13 يوماً، وبلغت جوائزه 53 سيارة و20 مليون درهم.

وتابع سموه منافسات شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة تلواح لفئة الشيوخ والملاك والمحترفين، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واطلع سموه من سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين على خطط النادي والمسابقات التي تقام في كل موسم، وعرض مفصل عن منافسات الكأس والمسابقات التي تقام للعام الرابع على التوالي.

وقام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يرافقه عارف حمد العواني، وسلطان المحمود، بتكريم الداعمين والرعاة، وهم لارا صوايا مدير مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، زايد المزروعي ممثل أبوظبي للإعلام، محمد غانم المنصوري ممثل شركة الفوعة، الملازم سعيد محمد الكعبي ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي «مركز خليفة أ»، مارجريت ميولر ممثلة مستشفى أبوظبي للصقور، ستفانو دينيري ممثل الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، محمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات، سامر الحيرة ممثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، كورادو كافالو ممثل شركة بلجاري، ونيكولاس بيك ممثل شركة تاج هيور.

وكرم سموه الفائزين في منافسات كأس رئيس الدولة تلواح التي أقيمت لثلاث فئات، حيث توج بلقب فئة العامة للملاك خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري بصقره «سحيم» الذي حقق المركز الأول بزمن قدره 15:915 ثانية، وجاء في المركز الثاني هزاع ناصر الهاجري، فيما حل في المركز الثالث محمد سعيد بالرصاص المنصوري، وتوج سموه الفائزين في منافسات تلواح لفئة المحترفين التي حصد لقبها هزاع محمد المحمود بصقره «M23» الفائز بالمركز الأول واللقب في زمن قدره 16:130 ثانية، حل أيضاً في المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى مروان أحمد بن مجرن.