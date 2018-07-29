اعتقال إيطاليين رسما «جدارية» للتميمي

رام الله (الاتحاد)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية إيطاليين، قاما برسم لوحة جدارية عملاقة للشابة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للمقاومة، على جدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة.والرسم البالغ ارتفاعه أربعة أمتار تقريباً على جدار الفصل قرب بيت لحم بالضفة الغربية، يصور عهد التميمي البالغة من العمر 17 عاماً، والتي أفرجت عنها السلطات الإسرائيلية بعد تنفيذها عقوبة بالسجن ثمانية أشهر. واعتقلت شرطة الحدود الإسرائيلية إيطاليين وفلسطينياً «بتهمة تخريب وإلحاق أضرار بالسياج الأمني في منطقة بيت لحم».

وذكر بيان للشرطة أن الثلاثة الذين كانوا ملثمين «رسموا على الجدار في مخالفة للقانون، وعندما تحركت شرطة الحدود لاعتقالهم حاولوا الفرار في سيارتهم التي أوقفتها القوات». وكان رجل يرسم الجدارية عرف عن نفسه بأنه فنان الشارع الإيطالي جوريت أجوش.