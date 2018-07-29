«أخبار الساعة»: «الاحتلال» يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين

أبوظبي (وام)
قالت نشرة «أخبار الساعة» إن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني من دون أي رادع وكأنها وجدت - أو بمعنى أدق - خلقت من أجل أن تقوم بذلك فمنذ قيام هذا الكيان الغاصب قبل سبعين عاماً ما توقفت اعتداءاته وجرائمه بحق الفلسطينيين.
وتحت عنوان «إلى متى تواصل إسرائيل عدوانها اليومي؟»..
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وتابعت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية».. كما أن حق التعبير عن الرأي ضد كل هذه الجرائم والاعتداءات غير مقبول ويقابل دائما بالحديد والنار فحتى مسيرة العودة التي يقوم بها الفلسطينيون بشكل سلمي تعبيراً عن حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسرا لم تسلم من القمع فيوم الجمعة الماضي وبينما بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة بادرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع فسقط شهداء وجرحى.