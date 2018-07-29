«أخبار الساعة»: «الاحتلال» يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني من دون أي رادع وكأنها وجدت - أو بمعنى أدق - خلقت من أجل أن تقوم بذلك فمنذ قيام هذا الكيان الغاصب قبل سبعين عاماً ما توقفت اعتداءاته وجرائمه بحق الفلسطينيين.

وتحت عنوان «إلى متى تواصل إسرائيل عدوانها اليومي؟»..

أضافت أنه عدا عن سلب أرضه وتدمير قراه ومدنه وتهجيره قسراً من وطنه الذي يعيش فيه منذ آلاف السنيين فقد واصلت قوات الاحتلال سياساتها وإجراءاتها القمعية بشكل منهجي وفي مشهد لا يبدو أنه تكرر في تاريخ أي من الدول المحتلة أو حتى خلال عصور الاستعمار المظلمة، فالقمع يومي والقتل شبه يومي والاستيطان على قدم وساق وهدم البيوت أمر دوري ومنتظم والحصار متواصل بأشكاله المختلفة والإعدام بدم بارد أمر طبيعي والعنصرية فاقت في بشاعتها ما كان عليه الوضع في جنوب أفريقيا حتى العبادة التي تعتبر من أقدس حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه أبسطها بعد حق الحياة لم تسلم من الاستهداف بشكل دائم فمنذ احتلال القدس قبل أكثر من نصف قرن والاحتلال يواصل اعتداءاته على المسجد الأقصى تارة بمنع المسلمين من الصلاة فيه وتارة بتحديد من يصلي فيه ومن لا يصلي وتارة أخرى بتدنيسه والأخطر محاولات تهويده بل وحتى هدمه.

وتابعت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية».. كما أن حق التعبير عن الرأي ضد كل هذه الجرائم والاعتداءات غير مقبول ويقابل دائما بالحديد والنار فحتى مسيرة العودة التي يقوم بها الفلسطينيون بشكل سلمي تعبيراً عن حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسرا لم تسلم من القمع فيوم الجمعة الماضي وبينما بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة بادرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع فسقط شهداء وجرحى.