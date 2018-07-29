إسرائيل تحتجز سفينة كسر حصار غزة وتسحبها إلى ميناء أسدود

غزة (الاتحاد)

أعلن مصدر فلسطيني، استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة كسر الحصار عن غزة وسحبها إلى ميناء أسدود.

ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» أمس عن زاهر البيرواي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قوله: إن «الاحتلال يحتجز سفينة العودة ويقتادها إلى ميناء أسدود». وأضاف أن «بحرية الاحتلال تواصلت مع سفينة عودة وحذرتها عبر اللاسلكي في التحذير الأخير من التقدم باتجاه القطاع». ويوجد على متن السفينة 36 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة.

وقالت «اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة»: إن قوات البحرية الإسرائيلية منعت قارباً من الوصول إلى القطاع أثناء إبحاره في المياه الدولية، واعتقلت المتضامنين على متنه من جنسيات مختلفة».

وطالب بيان للجنة، الدول التي لها رعايا على متن السفن التضامنية، إلى التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لحماية المتضامنين وعودتهم إلى أوطانهم. كما حث البيان المنظمات الحقوقية الدولية على الضغط على إسرائيل لإعادة المتضامنين لبلادهم، وضمان تسليم الأدوية والمساعدات التي كانوا يحاولون نقلها إلى غزة.

واعتبر البيان أن ما حدث مع قارب المتضامنين «قرصنة بحرية مخالفة للقوانين الدولية، واعتداء على متضامنين سلميين لا يشكلون أي تهديد لدولة الاحتلال».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أمس سفينة قبالة قطاع غزة تنقل ناشطين كانوا يريدون الوصول إلى القطاع، تعبيراً عن تنديدهم بالحصار البري والبحري المفروض على الفلسطينيين في هذه المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن السفينة قدمت من أوروبا «لخرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة»، موضحاً أنها ستنقل إلى مرفأ أسدود في جنوب إسرائيل.