«قطار أسوان» يطيح مسؤولاً مصرياً

القاهرة (وكالات)

قرر وزير النقل المصري هشام عرفات، أمس، إعفاء مسؤول كبير من منصبه، وتشكيل لجنة تحقيق في أعقاب خروج قطار عن مساره، أسفر عن وقوع إصابات، وإحداث إرباك في حركة القطارات جنوبي مصر.

وقرر الوزير إقالة رئيس الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر»، سيد سالم من منصبه، وتكليف أشرف رسلان بمهام رئيس الهيئة. وكان 6 أشخاص قد أصيبوا في حادث خروج القطار رقم «982 القاهرة- أسوان» عن مساره، أمس، بمركز «كوم أمبو» بمحافظة أسوان، وأظهرت صور ومقاطع فيديو سقوط عدد من عربات القطار خارج القضبان الحديدية. وتسبب الأمر في تأخر حركة القطارات على خط الوجه القبلي (جنوبي البلاد). ووفقاً لوزارة الصحة المصرية، جرى نقل المصابين إلى مستشفى «كوم أمبو» المركزي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت ما بين رضوخ وكدمات. وقرر وزير النقل المصري أيضاً، تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة، لبحث أسباب الحادث.

وعادت حركة القطارات في خط «القاهرة- السد العالي» من العاصمة حتى إدفو إلى طبيعتها، فيما يتم تحويل خط القطارات القادمة من القاهرة إلى محطتي الأقصر وإدفو، وفقاً لبيان وزارة النقل. وذكرت الوزارة أنها تنسق مع محافظة أسوان لتوفير حافلات لنقل الركاب من محطة أسوان حتى محطة إدفو والعكس.

إلى ذلك، قتل 8 أشخاص، وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم بين حافلة تقل عمال مصنع وشاحنة، بالقرب من مدينة بور سعيد الساحلية أمس.

وقال أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد «تم الدفع بعشر سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث». وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.