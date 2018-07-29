«الجامعة» تطالب بتشجيع الحوار وقبول الآخر

القاهرة (وام)

أكدت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات بجامعة الدول العربية، ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بدور في تجسير هوة سوء الفهم بين الحضارات المختلفة، وتبني خطاب إعلامي يشجع الحوار والتفاهم وقبول الآخر.

وقالت بيبرس، في كلمة ألقتها أمس في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي «جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات.. رسالة الإعلاميين» التي عقدت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة، إنه يجب أن تتخلى وسائل الإعلام عّن المبالغة في إظهار الفوارق بين الحضارات.

وذكرت أن بعض وسائل الإعلام، خاصة مواقع التواصل، تؤدي لزيادة في العداء للمسلمين والعرب، ووصم الشخصية العربية بالعنف والإرهاب، معتبرة أن دورنا أن نبادر لإفشال تلك الحملات وإعادة تقديم الحضارة العربية الإسلامية وتسليط الضوء على دورها في إثراء الحضارات.

ومن جانبه، قال غيث فريز، مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي بالقاهرة، إن اليونيسكو قامت بمبادرات لبناء قدرات الصحفيين ونجحت في إنشاء منصات إعلامية لصحفيين ذوي مصداقية وإطلاق مبادرات لدعم الدراية الإعلامية وقال إننا في هذه المنطقة نواجه تحديات متعاظمة منها الفجوة التقنية، مؤكدا أن نشر الثقافة التنويرية من أهم سبل مواجهة هذه التحديات.

وبدورها، قالت نهال سعد، المتحدث الرسمي للممثل الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إن مشاركة المنظمة في مؤتمر اليوم يأتي في إطار التعاون مع الجامعة العربية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتحالف الحضارات 2016 - 2019، والقائمة على أربعة ركائز هي الإعلام والثقافة والشباب والهجرة.