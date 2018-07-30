تحذير أميركي من «هشاشة الأمن» بمناطق اليزيديين في العراق



تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018 عواصم (الاتحاد، وكالات) حذر السفير الأميركي المتجول للحريات الدينية الدولية، سام براونباك، أمس، من أن مناطق الأكراد اليزيديين في العراق «ليست آمنة»، مبيناً أن مصير الآلاف منهم لا يزال مجهولاً حتى بعد هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي اجتاح مناطقهم. وقال براونباك، خلال اجتماع للدفاع عن حرية الأديان في العالم عقد في واشنطن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، إن «تحديات عدة تواجه مناطق اليزيديين»، مشيراً إلى أن الأمن في تلك المناطق «لا زال غير كافياً وأن القيادة العسكرية الأميركية تشاطره هذا الرأي». وأضاف أن اليزيديين والمسيحيين «يبدون مرونة في تلك المنطقة، حيث يعودون إلى ديارهم رويداً رويداً برغم عدم كفاية الأمن فيها»، لافتاً إلى أن آلافاً من اليزيديين «لا يزالون في عداد المفقودين، وربما يكونون مسترقين بيد متشددين في مكان آخر، كسوريا مثلاً». وكان براونباك، قد زار إقليم كردستان مؤخراً ضمن وفد أُرسل بتوجيه من نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، لبحث آلية يمكن من خلالها تقديم المساعدات للأقليات العرقية والدينية المضطهدة دون المرور بوكالات الأمم المتحدة. وقبل اجتياح «داعش» عدد اليزيديين يبلغ 550 ألف نسمة، وغادر 100 ألف منهم إلى الخارج بعد الهجمة الإرهابية، فيما نزح 360 ألفاً إلى كردستان أو سوريا.