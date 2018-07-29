المطالبة بتدابير لحماية مصالح العمال الهنود العاملين في قطر

أبوظبي (الاتحاد)

من الجلي أن التدهور الاقتصادي الزاحف نحو قطر، والذي نتجت عنه صعوبات للشركات المحلية والعمالة الأجنبية على حد سواء، أن يؤدي أيضاً إلى تأجيج الاستياء العميق في جميع أنحاء الهند، ويدعو إلى تدخل رفيع المستوى لإنقاذ العمال المغتربين الذين هم في حالة يرثى لها.

وأثار الدكتور كيريتي بريجبايبي سولانكي، عضو البرلمان الهندي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، مسألة عدم دفع الأجور للعمال الهنود في قطر خلال جلسات الدورة السادس عشرة لمجلس النواب «لوك سابها».

وقال الدكتور سولانكي في كلمة له أمام البرلمان الهندي، «إن عدداً كبيراً من العمال الهنود العاملين في قطر لم يتقاضوا أجورهم لمدة وصلت إلى أربعة أشهر» وطالب الجنرال ف. ك.سنغ وزير الشؤون الخارجية الهندي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية مصالح هؤلاء العمال.

وفي إطار رده على ما ورد على لسان الدكتورسولانكي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند إن 162 عاملاً يعملون في شركة سكيل للتجارة والمقاولات، لم يتلقوا رواتبهم منذ خمسة أشهر، وحُرموا من مستحقاتهم المالية النهائية، ومن تصريح الخروج بجواز السفر.