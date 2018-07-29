خالد الهيل: تقارير سحب المونديال من قطر مبنية على إثباتات ووقائع ملموسة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خالد الهيل المعارض القطري البارز أن التقارير التي تتحدث عن سحب تنظيم كأس العالم من قطر 2022 مبنية على إثباتات ووقائع ملموسة، موضحاً أن المتوقع أيضا ظهور أدله تثبت عمليات تجسس النظام القطري على مسؤولين في ملفات المنافسين لقطر لتنظيم المونديال.

وقال خالد الهيل في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «تسريبات خطيرة في الصفحة الرئيسيّة لصحيفة الصنداي تايمز عن أن قطر قامت بعمل حملات منظمة لتخريب ملفات المتنافسين معها في تنظيم كاس العالم 2022 وقامت بعمليات سوداء وغير قانونية. المتوقع أيضا ظهور ادله تثبت عمليات تجسس النظام القطري على مسؤولين في تلك الملفات». وأضاف الهيل «التقارير التي تتحدث عن سحب تنظيم كأس العالم من قطر 2022 مبنية على إثباتات ووقائع ملموسة غابت أدق تفاصيلها عن تنظيم الحمدين، حيث العدالة السماوية تحتم على المجرم ترك أثر له في مسرح الجريمة أو يحمل معه آثارا منها وجل ما يحصل الآن هو «تقوية القرائن الموجودة وتدعيمها بأدلة جديدة».