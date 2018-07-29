قرقاش: فساد قطر لاستضافة كأس العالم يشبه أساليبها السياسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه أساليبها السياسية التي تعتمد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة.

وأوضح معاليه في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «تقرير «الصنداي تايمز» الْيَوْمَ (أمس) حول فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطري الذي نراه سياسيا، اعتماد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة «العمليات السرية السوداء».

وأضاف معاليه «وترى «الصنداي تايمز» أن الجديد في تقريرها هو الوثائق التي تربط عملية الفساد في الحملة القطرية باللجنة المعنية وهو الجانب الذي لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يوميا في إدارة قطر لشؤونها وسياساتها».