«الصحة»: إنتاج 160 صنفاً دوائياً مبتكراً داخل الدولة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إنتاج 160 صنفاً دوائياً مبتكراً جديداً داخل مصانع الدولة، بالتعاون مع 3 شركات عالمية، وستكون تسعيرة تلك الأصناف المبتكرة موازية تماما مع التسعيرة في ألمانيا، وذلك بهدف دعم الصناعات الدوائية في الإمارات، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ستتوافق مع المعايير العالمية والشركات الألمانية، وسيغطي الإنتاج السوق المحلي والعالمي.

وأكدت الوزارة أن الفترة المقبلة، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات الدوائية العالمية، لإنتاج أدوية مبتكرة بالتعاون مع الشركات والمصانع الدوائية الوطنية، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مصنع أدوية متخصص لعلاج الأمراض السرطانية قريبا، للتنويع في نوعية الأدوية التي تصنع محلياً لتغطية أنواع مختلفة من الأدوية بشمولية أكبر.

وكشف الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، أن دول التعاون الخليجي انتهت من توحيد أسعار الأدوية المبتكرة على مستوى دول الخليج وتم اعتماد التسعيرة الأقل، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تشمل توحيد تسعيرة الأدوية المثيلة، وما يستجد من الأدوية المبتكرة.

التوحيد الخليجي