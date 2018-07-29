قطر جندت عملاء استخبارات وصحفيين لتشويه منافسيها لاستضافة المونديال

دينا محمود (لندن)

مسمارٌ جديدٌ في نعش استضافة النظام القطري لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 دقته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية المرموقة، عبر تحقيقٍ استقصائي مطول كشفت من خلاله تفاصيل المؤامرة التي حاكها هذا النظام لسرقة حق تنظيم البطولة، وشملت إطلاق حملة تشويهٍ لمنافسيه في هذا المضمار، خاصة الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك بالاستعانة بخبراء للعلاقات عامة وعملاء استخبارات سابقين، بعلمٍ من كبار المسؤولين في الدوحة.

وفي التحقيق الذي أفسحت له الصحيفة واسعة الانتشار الجانب الأكبر من صفحتها الأولى بعناوينها الرئيسية، وكذا الصفحتين الثامنة والتاسعة من عددها الصادر أمس الأحد، وصفت «صنداي تايمز» ما ارتكبته الدويلة المعزولة في هذا الشأن بأنه «حملة حيلٍ قذرة تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا» على صعيد تنظيم المنافسة بين الدول الراغبة في استضافة الحدث الكروي الأبرز في العالم، وهي القواعد التي تمنع أياً من هذه الدول من التعقيب سلباً أو إيجاباً على الملفات التي يقدمها منافسوها.

وأشارت إلى أن تحقيقها في هذا الصدد يستند إلى «وثائق مُسربة» اطلّعت عليها، وتثبت إطلاق قطر «عملية سرية» لتقويض فرص الملفين الأميركي والأسترالي، وذلك بعلم وتورط الفريق المسؤول عن تقديم العرض القطري لـ«الفيفا».

وتتمثل هذه الوثائق في رسائل بريدٍ إلكتروني حصلت عليها «صنداي تايمز» من جانب أحد الأشخاص الذين تعاونوا من قبل مع الفريق، وهي الرسائل التي تكشف عن «الحملة المسمومة» التي وقفت وراءها الدوحة، وشملت تجنيد «شخصيات نافذة» لمهاجمة الملفين الأميركي والأسترالي بالأساس، وخلق انطباعٍ زائفٍ مفاده افتقار الملفين للدعم الداخلي من جانب المواطنين في كلا البلدين، وهو الدعم الذي يشترط «الفيفا» وجوده لدى البلدان المتنافسة على احتضان كأس العالم.