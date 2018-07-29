الحوثيون يفتعلون أزمة للغاز المنزلي

عدن (الاتحاد)

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية افتعال الأزمات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها باليمن من أجل استغلالها وتسخيرها لصالح نفوذها ودعم جبهات القتالية. وشهدت صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات بوادر أزمة غاز منزلي عقب إصدار الحوثيين عبر شركة الغاز اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم في صنعاء قرارا برفع تسعيرة الغاز المنزلي من 2100 ريال إلى 3000 ريال للأسطوانة الواحدة.

وتفتعل المليشيات هذه الأزمات في المناطق التي تسيطر عليها، وتبيع الغاز بأسعار مضاعفة، فيما يباع في محافظة مأرب بسعر 1250 ريالاً. وأشار مصدر محلي إلى أن الميليشيات دفعت المواطنين إلى التدافع صوب مراكز ومحطات تعبئة الغاز من أجل الحصول على كميات إضافية في ظل بروز بوادر أزمة.