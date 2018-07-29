إتلاف 5151 لغماً للحوثيين في حجة

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكن الجيش اليمني بمساعدة خبراء متفجرات من التحالف العربي أمس من إتلاف5151 لغماً وعبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية زرعتها في مناطق واقعة بين مدينتي ميدي وحيران بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. وقال نائب رئيس شعبة الهندسة العسكرية، بالمنطقة الخامسة المقدم ضيف الله المرير، إن الفرق الهندسية بالجيش وبمساعدة خبراء متفجرات من التحالف أتلفت الألغام والعبوات مختلفة الأحجام والأنواع التي تم نزعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من المناطق المحررة، لكن لا يزال هناك الكثير من المناطق غير الآمنة بسبب حقول الألغام التي تشكل خطراً كبيراً على المدنيين حتى بعد انتهاء الحرب».

وكانت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة دمرت مطلع العام الجاري قرابة ستة آلاف لغم وعبوة زرعها الحوثيون في مديريتي حرض وميدي. وقتل 644 شخصاً، بينهم 540 مدنياً، وجرح قرابة ألف، بينهم 466 مدنياً، بسبب الألغام في اليمن خلال الفترة ما بين يوليو 2014 ومارس 2018. كما تسببت الألغام، ومعظمها إيرانية الصنع، بإصابة 814 شخصاً بإعاقة دائمة بينهم 374 بُترت أطرافهم.