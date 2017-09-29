أنا أندريا بيرلو

مراد المصري (دبي)

أنا ضد العالم.. كنت أعيش بدايات مسيرتي مع كرة القدم، وفي تلك المرحلة كان أمامي خياران، إما أن أترك تلك اللعبة أو استمر.

منذ صغري كنت أعلم إني أفضل من البقية، لذلك كان الكثير من الناس يتحدثون عني لكن أحاديثهم لم تكن إيجابية، بل العكس كنت أحاسب على خطأ لم أقم به لقد كانت فترة سامة في طفولتي.

في إحدى مبارياتي مع فريق الشباب، كنت ألعب مع بريشيا، ولكن في الحقيقة حتى فريقي كان يلعب ضدي في تلك المباراة، كنت أصرخ على اللاعبين واحدا تلو الآخر: مرر لي الكرة.. أنا هنا.. وأعيد صراخي: أنت.. مرر لي أنا هنا.

ولكن لم يرد عليّ أي لاعب، كانوا يروني في الملعب جيداً ولكنهم تظاهروا عكس ذلك، تجاهلوني تماماً لأني أفضل منهم جميعاً.. وقفت أسأل كالشبح في الملعب: هل ستعطوني الكرة أم لا؟، لم يرد عليّ أي حد، شعرت بأنني سأموت. انفجرت أعصابي وانهرت باكياً وسط الملعب من دون أي تردد، كنت أبكي أمام 11 لاعباً من فريق الخصم و10 لاعبين من فريقي، شعرت باليأس والإحباط.. انهرت تماما.