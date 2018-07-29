«التحالف» يدمر مواقع صواريخ للحوثيين في صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أعلن التحالف العربي أمس تدمير مواقع صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال اليمن، وقال في بيان «إن الاستهداف جاء بعد عمليات مراقبة استخباراتية دقيقة من القيادة المشتركة»، مؤكداً أنه لن يسمح للمنظمات والجماعات الإرهابية بالحصول على مثل هذه الأسلحة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وشنت مقاتلات التحالف أكثر من 18 غارة على مواقع للميليشيات في عدد من مديريات صعدة، لاسيما منطقتي علاف والأزقول في مديرية سحار. كما شن 3 غارات على مواقع للميليشيات في مديرية باقم الشمالية التي شهدت تمكن الجيش اليمني من قتل وأسر عشرات الانقلابيين والسيطرة على مخزن للأسلحة والذخائر يتضمن كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، فضلا عن منصة صواريخ كاتيوشا وعدد من قاذفاتها، مع العشرات من قذائف B10، وقذائف الهاون 160.

واقتحم الجيش سادس مديرية في صعدة هي «الحشوة» المتاخمة لمديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف المجاورة، وقال في بيان «إن وحدات عسكرية تابعة للواء التاسع حرس حدود تمكنت،، بإسناد من التحالف من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في الحشوة شرق صعدة إثر هجوم مباغت تم خلاله تحرير سلسلة جبال الربعة الإستراتيجية الواقعة شمال شرق المديرية».

وأكد أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود، العقيد محمد العملسي أن قوات الجيش تمكنت أيضاً خلال الاشتباكات التي استمرت تسع ساعات، من قتل ما لا يقل عن 19 حوثياً وأسر 21 آخرين، إضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت بحوزة الميليشيات. وقال مراقبون إن اقتحام الحشوة سيدعم العمليات العسكرية للجيش في جبهتي البُقع وكتاف، وسيمهد لاحقاً إلى قطع معظم إمدادات الحوثيين من صعدة إلى جبهة برط العنان، كما سيؤدي تحرير الحشوة إلى تقدم قوات الجيش من جهة الشرق، إلى مدينة صعدة، عاصمة المحافظة.

وقصفت مقاتلات التحالف، قواعد عسكرية رئيسية للحوثيين في صنعاء. وأفاد سكان بوقوع غارات على معسكرات السواد، ضبوة، والنهدين جنوب العاصمة، فيما استهدفت غارتان الكلية الحربية الخاضعة للميليشيات شمال المدينة. وقصف الطيران أيضا موقعين للميليشيات في منطقة الحنشات بمديرية نهم شمال شرق صنعاء. كما نفذت مقاتلات التحالف ثلاث غارات على مواقع وتحركات للميليشيات في مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء.

واحتدمت أمس المعارك بين قوات الجيش والميليشيات في مديرية الملاجم شمال البيضاء. وقال الجيش إن قواته واصلت توغلها باتجاه جبال البياض في الملاجم بعد تحريرها الخميس الماضي منطقة فضحة، مؤكداً مقتل 36 عنصرا من الحوثيين على الأقل، بينهم قيادات ميدانية، وجرح ما لا يقل عن 50 عنصراً آخرين في المواجهات. وأضاف أن المعارك أوقعت أيضاً خسائر في المعدات القتالية التابعة للميليشيات التي تشهد صفوفها انهيارات كبيرة.

ونفذت مقاتلات التحالف، 21 غارة على مواقع للميليشيات في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وذكرت مصادر محلية وعسكرية ميدانية أن المقاتلات شنت أربع غارات على أهداف في منطقة العرج بمديرية باجل الواقعة شرقي الحديدة. كما كثف الطيران لليوم الثالث على التوالي، هجماته على الميليشيات في مدينة وميناء الحديدة حيث دمرت غارتان موقعاً بالقرب من الميناء، فيما استهدفت غارة ثالثة موقعاً في منطقة الجبانة شمال الميناء والمدينة. واستهدفت 15 غارة مواقع ومخابئ للميليشيات في الدريهمي، جنوب الحديدة التي شهدت أيضا قيام المقاتلات بتمشيط مناطق شرق المديرية. فيما قامت الميليشيات بإقامة المزيد من السواتر الترابية في محيط المديرية، وحفر خنادق جديدة لمنع تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف.