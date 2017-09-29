سفارة الدولة في فيينا: بدء تطبيق قانون حظر النقاب الأحد المقبل

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

نوهت سفارة الدولة في جمهورية النمسا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق السلطات النمساوية لقانون حظر النقاب، اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أنه وفق القانون النمساوي سيتم منع تغطية الوجه في الأماكن العامة، ويطبق على المقيمين والسائحين.

وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر» أنه يتم بدء تطبيق قانون حظر تغطية الوجه والتي تتمثل في «النقاب» و«البرقع» في جمهورية الأراضي النمساوية من يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن القانون النمساوي يمنع تغطية الوجه في جميع الأماكن العامة، على أن يتم تطبيقه على المقيمين والسائحين.

يذكر أن المجلس الوطني النمساوي «البرلمان» أقر مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويفرض غرامة على المخالفين تصل إلى 150 يورو بحيث يشمل حظر ارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العامة والمحاكم والمدارس والجامعات، وصدر بيان عن المجلس الإعلامي للبرلمان النمساوي أن القانون كان من ضمن حزمة إصلاحات.

وبصدور القانون انضمت النمسا إلى سويسرا وفرنسا التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة، إضافة إلى بقية الرموز الدينية بالإضافة إلى بلجيكا، وبعض المناطق في إسبانيا.