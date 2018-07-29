امرأة تتسبب بإلغاء 330 رحلة بمطار ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)
أعلن مطار ميونيخ، جنوبي ألمانيا، أمس، أنه تم إلغاء 330 رحلة جوية على خلفية احتياطات أمنية في المطار في الفترة من صباح أمس الأول السبت، وحتى ظهر أمس الأحد، بسبب تسلل امرأة من دون تفتيش.
وقال متحدث باسم المطار إن أكثر من 32 ألف راكب تأثروا بهذه الإلغاءات. وأشار إلى أن عملاء شركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا» كانوا ضمن أكثر المتضررين من هذه الإلغاءات، بحسب تقييمه، إلا أن الشركة لم تصدر أعداداً رسمية حتى الآن.
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وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن إخلاء الصالة رقم 2 وإعادتها للتشغيل، استمر ساعات بعد أن تسللت امرأة إلى الصالة من دون أن يتم تفتيشها.
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وتدريجياً، بدأت حركة الملاحة الجوية من مدينة ميونيخ وإليها تعود إلى حالتها الطبيعية، منذ أمس.