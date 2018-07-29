امرأة تتسبب بإلغاء 330 رحلة بمطار ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)

أعلن مطار ميونيخ، جنوبي ألمانيا، أمس، أنه تم إلغاء 330 رحلة جوية على خلفية احتياطات أمنية في المطار في الفترة من صباح أمس الأول السبت، وحتى ظهر أمس الأحد، بسبب تسلل امرأة من دون تفتيش.

وقال متحدث باسم المطار إن أكثر من 32 ألف راكب تأثروا بهذه الإلغاءات. وأشار إلى أن عملاء شركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا» كانوا ضمن أكثر المتضررين من هذه الإلغاءات، بحسب تقييمه، إلا أن الشركة لم تصدر أعداداً رسمية حتى الآن.

وكانت أجواء من الفوضى سادت مطار ميونيخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا، أمس الأول، بسبب إخلاء صالتي مغادرة بالمطار بعد أن تسللت امرأة إلى مجال الأمن من دون تفتيش لأسباب غير معروفة.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن إخلاء الصالة رقم 2 وإعادتها للتشغيل، استمر ساعات بعد أن تسللت امرأة إلى الصالة من دون أن يتم تفتيشها.

وظلت السلطات تبحث عن المرأة مدة طويلة، ما أدى إلى تأخير الركاب المتجهين لقضاء عطلاتهم الصيفية تأخيراً كبيراً. وبسبب بدء العطلات الصيفية في ولاية بافاريا، كانت هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في المطار.

وتدريجياً، بدأت حركة الملاحة الجوية من مدينة ميونيخ وإليها تعود إلى حالتها الطبيعية، منذ أمس.