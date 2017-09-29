ليما (د ب أ)

أكد المدرب البيروفي فريدي جارسيا، أن خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين يتعاقد مع بعض «الجواسيس» لمساعدته في الحصول على معلومات عن الفرق المنافسة.

وقال جارسيا: إنهم ليسوا أصدقاء، بل هو عمل مدفوع الأجر.

وروى جارسيا أنه ذات مرة تنكر في هيئة بائع فاكهة للتجسس على ملعب نادي سينسيانو لصالح سامباولي، الذي كان مديراً فنياً لنادي بولوجنيسي في بيرو.

وأضاف قائلا: قضيت الأسبوع بأكمله في كوسكو «مدينة في بيرو»، وكان الأمر صعباً لأنهم لم يسمحوا لأحد بالدخول، وكان في الجوار تمر بعض الشاحنات التي تحمل الفاكهة، لقد قاموا بإعطائي سلماً، ووضعت جوالاً على رأسي، وتمكنت من رؤية المران بالكامل، فيما كان الباقون يفرغون الشاحنات كنت أنظر أنا إلى التدريبات.